TEAM 7 feiert offizielle Eröffnung des Flagshipstores in Köln

Auf 339 Quadratmetern zeigt der bereits seit Mai geöffnete Store am Neumarkt 49, wie aus Holz, einer klaren Formensprache und individuellen Planungen Lebensräume entstehen. Am Eröffnungsabend begrüßten die Geschäftsführer Georg und Stefan Emprechtinger die Gäste. Auch TEAM 7 Kreativdirektorin Stephanie Jasny war vor Ort und sprach über das Zusammenspiel von Material und Gestaltung. Über das Produktdesign hinaus richtete sich der Blick zudem auf die architektonische Dimension von Holz: Ein Experte des Unternehmens WIEHAG, das den Holzbau der TEAM 7 Welt am Standort Ried im Innkreis realisiert hat, gab Einblicke in die Möglichkeiten moderner Holzbauweise.

Holz als gestalterischer Mittelpunkt

Für TEAM 7 ist Holz weit mehr als ein Werkstoff. Die natürliche Maserung, die Haptik und die charakteristische Oberfläche prägen den Charakter der Möbel und machen das Material unmittelbar erlebbar. Seine Ausstrahlung prägt die Atmosphäre eines Raumes und schafft eine Umgebung, in der man sich wohl und geborgen fühlt. Ob Küche, Ess- und Wohnbereich, Schlafzimmer oder Homeoffice: Holz bildet die Grundlage für Einrichtungen, die sich an den persönlichen Bedürfnissen ihrer Bewohner orientieren.

Die Verbindung von Handwerk, Materialwissen und Design prägt die Arbeit des österreichischen Unternehmens seit Jahrzehnten. Vom Baum bis zum fertigen Möbelstück liegt die gesamte Wertschöpfungskette in eigener Hand. Die Oberfläche des Holzes wird ausschließlich mit Naturöl veredelt. So bleiben die natürliche Struktur und Wärme des Materials erhalten. Langlebigkeit und eine hochwertige Verarbeitung gehören ebenso zum Selbstverständnis der Marke wie eine Gestaltung, die über kurzfristige Trends hinaus Bestand hat.

Dr. Georg Emprechtinger (2. v. links) begrüßt die Gäste

Individuell geplant, persönlich gestaltet

Wie sich dieser Gestaltungsansatz in vielseitige Wohnsituationen übersetzen lässt, wird in der Ausstellung des Kölner Stores deutlich. Die Einrichtungskonzepte kombinieren Holz mit ausgewählten Materialien und Farben, ergänzt durch Leuchten, Polstermöbel und Teppiche. Im Mittelpunkt stehen keine standardisierten Lösungen, sondern Einrichtungen, die detailliert auf die Architektur eines Raumes und die individuellen Vorstellungen der Bewohner:innen abgestimmt sind.

Das Beratungsteam begleitet Kundinnen und Kunden von den ersten Ideen über die konkrete Planung bis zur Montage. Mithilfe moderner 3D-Software und individuell zusammengestellter Moodboards lassen sich Materialkombinationen, Farben und Raumwirkungen bereits vorab veranschaulichen. Auch Maße, Funktionen und Inneneinteilungen werden an persönliche Wünsche angepasst. Die hohe Fertigungstiefe von TEAM 7 eröffnet dabei zahlreiche Möglichkeiten, fließende Übergänge zu schaffen und ganzheitliche Wohnkonzepte umzusetzen.

Der Flagshipstore am Neumarkt 49, vielen Kölner:innen noch als traditionsreiches Leuchtenhaus Schiffgen bekannt, versteht sich damit als ein Ort der Inspiration. Bei der offiziellen Eröffnung am 27. Oktober wurde deutlich, was die Gestaltung von TEAM 7 auszeichnet: eine Designhaltung, die Holz in den Mittelpunkt stellt – um Möbel und Räume zu kreieren, die so individuell sind wie die Menschen, die darin leben.



Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team7