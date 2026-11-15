Veränderungen im Messemarkt: Aussteller brauchen verlässliche Plattformen für Küche und Einrichten

Mit der area30 in Löhne und der küchenwohntrends in Salzburg bietet trendfairs zwei etablierte Branchenformate, die genau diesen Bedarf aufgreifen und unterschiedliche Marktsegmente der Küchen- und Einrichtungsbranche adressieren.

Im Frühjahr: küchenwohntrends in Salzburg

In diesem Kontext gewinnt die küchenwohntrends in Salzburg deutlich an Bedeutung. Vom 28. bis 30. April 2027 findet sie zum achten Mal statt, gemeinsam mit der möbel austria. Erstmals läuft parallel die CASA mit Textilien, Stoffen und Bodenbelägen. Damit kommen in Salzburg Küche, Möbel und Interieur an einem Ort zusammen.

Die relevanten Marken der Branche sind dabei. Zu den Ausstellern 2027 zählen bei den Küchenmöbeln unter anderem Ballerina, Bauformat, Häcker, Leicht, Nobilia, Nolte und Schüller. Bei den Geräten sind Bora, Electrolux, Miele, V-ZUG und BSH mit Bosch, Siemens und Neff vertreten, dazu Blanco, Quooker, Blum und Häfele. Viele Aussteller vergrößern ihre Standflächen, um dem Besucherstrom gerecht zu werden. Die MHK Group nutzt das Messedoppel, um ihre Jahreshauptversammlung in Salzburg abzuhalten.

Bei der letzten Ausgabe zeigten 240 Aussteller und Marken ihre Produkte auf 15.000 m². 6.856 Fachbesucher kamen aus 31 Ländern. Salzburg erreicht neben Österreich vor allem Süddeutschland und Südtirol. Die aktuellen Anfragen zeigen, dass die Relevanz der küchenwohntrends weiter steigt. Vor allem auf Besucherseite wird sie ihre Reichweite deutlich ausbauen.

Im Herbst: ein Termin, zwei Messezentren

Ein Teil der Antwort steht bereits fest. Jedes Jahr im September treffen sich die Möbel- und Küchenbranche in Ostwestfalen. Die M.O.W. in Bad Salzuflen zählte 2026 620 Aussteller aus über 52 Nationen. Fast die Hälfte der Fachbesucher kam aus dem Ausland. Die area30 in Löhne versammelte rund 180 Marken der Küchenindustrie – herstellerneutral und eingebettet in die Küchenmeile. Ein Shuttle verbindet beide Messezentren.

2027 finden beide Messen wieder in derselben Woche statt: die area30 vom 18. bis 23. September, die M.O.W. vom 19. bis 23. September. Wer im September nach Ostwestfalen reist, erlebt an einem Termin Möbel und Küche – und damit die gesamte Welt des Wohnens.

Kooperation wird weiterentwickelt

M.O.W. und trendfairs haben vereinbart, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen. Im Mittelpunkt steht der nationale und internationale Fachbesucher. Erste Ideen betreffen einen gemeinsamen Auftritt in europäischen Zielmärkten, eine einfachere Anreise für Gäste aus dem Ausland und eine bessere Orientierung über beide Standorte hinweg. Beide Marken bleiben eigenständig. Die Details erarbeiten die Veranstalter in den kommenden Monaten.

Anmeldungen bestätigen den Kurs

Die aktuellen Anmeldungen zur area30 2027 zeigen, dass die Industrie diesen Weg mitgeht. Zehn Monate vor der Messe sind bereits wieder rund 50 Prozent der Fläche von 2026 gebucht. Mit dabei sind Stammaussteller wie Häfele, Küchentreff, Naber, Plasmamade, Quooker, Strasser, Systemceram und Vogt. Rempp Küchen kommt nach der Premiere 2026 wieder. Nerostein vergrößert seine Fläche nach den Erfahrungen der letzten Ausgabe deutlich. Neu angemeldet sind bereits Aussteller wie KMG Zumbrock.

Die Gründe nennen die Aussteller selbst. „Die area30 war für Rempp Küchen ein gelungener Einstieg in den Küchenherbst und eine gute Plattform für neue Begegnungen und Partnerschaften“, sagt Matthias Rempp, Geschäftsführer von Rempp Küchen. Kevin Göbel, Geschäftsführer und Gesellschafter von Systemceram, hebt die Besucher hervor: „Besonders erfreulich war die hohe Qualität der Besucher und die große Zahl an Gesprächen mit bestehenden und neuen Handelspartnern.“ Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser, ergänzt: „Die area30 2026 hat für STRASSER Steine einmal mehr gezeigt, wie wichtig der persönliche Austausch in der Branche ist.“

Wachsen will die area30 vor allem international und gezielt mit einem klaren Fokus auf Qualität. Über ihre Auslandsvertretungen spricht trendfairs dazu gezielt Aussteller in weiteren europäischen Märkten an, insbesondere Italien, Be-Ne-Lux und Schweden. Das passt zur Kooperation mit der M.O.W., die den internationalen Fachbesucher noch stärker in den Mittelpunkt stellt.

„Mit der Absage in Köln entsteht ein klarer Handlungsauftrag für die Fachmessen area30 und küchenwohntrends: Wir wollen sie bewusst als verlässliche Plattformen für die Branche weiterentwickeln“ , sagt Christopher Boss, Geschäftsführer der trendfairs GmbH. „Küche und Möbel gehören zusammen – in der Planung, im Handel und beim Kunden zu Hause. Mit der küchenwohntrends im April und der area30 im September hat die Branche zwei feste Termine, an denen sie gemeinsam auftritt. Die engere Kooperation mit der M.O.W. hilft uns, das international sichtbarer zu machen.“

„Die M.O.W. ist in den vergangenen Jahren deutlich internationaler geworden. 2026 kamen Besucher aus 65 Nationen und Aussteller aus 52 Nationen nach Bad Salzuflen“ , sagt Bernd Schäfermeier, Geschäftsführer der M.O.W. „Wir denken vom Handel aus. Für Einkäufer aus z.B. Skandinavien, Spanien oder Italien zählt, dass er in kurzer Zeit möglichst viel vom Markt sieht und der Weg dorthin einfach ist. Daran arbeiten wir mit der area30 – jeder mit seinem eigenen Profil, aber mit einem gemeinsamen Ziel.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendfairs.de

Quelle: trendfairs