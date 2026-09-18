Vielfalt für jede Anwendung: Höhenverstellbare Tischgestelle von OSTERMANN

Die elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle REDOCOL e-Desk II Eco, Pro und Pro Corner bieten Ihnen als Tischler/Schreiner viel Flexibilität für Ihre Projekte. Vier Farben und ein umfangreiches Zubehörprogramm eröffnen die notwendige Gestaltungsfreiheit, um Einzelschreibtische, 90°-Ecklösungen, große Konferenztischgruppen und großformatige Besprechungstische optimal an die Anforderungen Ihrer Kunden anzupassen. Doch nicht immer und überall steht ein Stromanschluss zur Verfügung. Für Schreibtische, Klapptische und Rednerpulte, die ohne Stromversorgung auskommen müssen, hat OSTERMANN ab sofort auch zwei höhenverstellbare Modelle mit Gasdruckfeder im Sortiment. Hier wird der Hub ähnlich wie bei Bürostühlen über eine integrierte Gasfeder unterstützt und über einen mechanischen Hebel arretiert.

Kein Verlängerungskabel, keine Stolperfalle

Das stufenlos höhenverstellbare Tischgestell mit Gasdruckfeder ist unabhängig von einer Stromzufuhr. Es steht in drei Farben (Weißaluminium, Reinweiß und Verkehrsschwarz) zur Verfügung und ermöglicht Tischhöhen zwischen 655 und 1120 mm. Für kleinere Tische oder mobile Lösungen gibt es zudem ein Klapptischgestell mit Gasdruckfeder. Es verfügt über Möbelrollen und kann so zum Beispiel auch als Stehpult eingesetzt werden.

Ein Highlight: der e-Desk II Pro Corner

Aus der Vielzahl an Varianten sei an dieser Stelle besonders auf die große Flexibilität des e-Desk II Pro Corner hingewiesen. Das Gestell verfügt über 3 Hubsäulen mit drei synchronisierten Motoren. Die beiden Schenkel lassen sich stufenlos in Winkeln zwischen 60 – 180° platzieren. So sind nicht nur Überecklösungen möglich, sondern auch höhenverstellbare Besprechungstische bis zu einer Länge von 4 Metern. Besonders praktisch: Das Bedienfeld verfügt zudem über einen USB-C-Ladeanschluss und eine Erinnerungsfunktion, die zum regelmäßigen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen motiviert.

Umfangreiches Zubehör

Für den flexiblen Einsatz der Schreibtische liefern wir vielseitiges Zubehör, wie Kabelkanäle, Kabelführungen und Unterbauschubladen. Für besonders große oder kleine Tische stehen Traversenverlängerungen oder kurze Traversen zur Verfügung.

Alle Informationen zu den genannten Produkten finden Sie mit dem Suchbegriff „Tischgestelle“ unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN