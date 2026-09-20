Leifheit schließt Marktlücke mit Pegasus RockSolid – neues Wäschetrockner Premium-Duo

Leifheit Pegasus RockSolid

Die Sortimentserweiterung basiert auf aktuellen Shopper-Insights: Zu den wichtigsten Kaufkriterien beim Wäscheständer zählen Stabilität, Standfestigkeit und Langlebigkeit.[1] Gleichzeitig wünschen sich Verbraucher Lösungen, die Abdrücke auf der Wäsche vermeiden und damit den Bügelaufwand reduzieren. Mit den neuen RockSolid-Modellen greift Leifheit genau diese Bedürfnisse auf und schafft eine klar differenzierte Premiumlösung innerhalb des bestehenden Sortiments.

Premium-Mehrwert durch funktionale Innovation

Herzstück der Produktlinie ist eine echte Marktinnovation: Extra dicke 12-mm-Trockenstangen vermeiden Druckstellen im Gewebe und reduzieren den anschließenden Bügelaufwand – ein zentrales Kaufkriterium für Endverbraucher. Für die nötige Langlebigkeit sorgt eine extrem robuste Konstruktion aus neu entwickelten glasfaserverstärkten RockSolid-Gelenken und einem U-förmigen Untergestell, ausgelegt für Belastungen von bis zu 42 Kilogramm. Unterstrichen wird dieser Anspruch durch eine 10-jährige Herstellergarantie. Mit 21 Meter Trockenlänge finden bis zu zwei Wachladungen Platz. Durchdachte Extras wie erweiterte Stangenabstände, zwei Kleinteilehalter, gewellte Kleiderbügel-Halterungen sowie eine um 20 cm erhöhte Trockenhöhe beim Modell RockSolid Maxx bieten deutliche Argumente für ein erfolgreiches Trading-up auf der Fläche.

Sortimentsdifferenzierung und Stärkung der Category Performance

Mit RockSolid ergänzt Leifheit die etablierte Pegasus-Range um einen Spezialisten für abdruckfreies Trocknen. Die neue Positionierung innerhalb der Range schafft Orientierung für Verbraucher und eröffnet dem Handel zusätzliche Möglichkeiten zur Sortimentsdifferenzierung. Gleichzeitig unterstützt das überarbeitete Packaging mit einer klaren Kommunikation der Produktvorteile sowie einer eindeutigen Farbcodierung die Kaufentscheidung direkt am Point of Sale.

„Mit Pegasus RockSolid bedienen wir punktgenau ein ungedecktes Verbraucherbedürfnisse und unseren Handelspartnern bieten wir starkes Instrument zur Differenzierung mit hoher POS-Sichtbarkeit“, heißt es seitens Gerald Ruckhofer, Leiter Marketing Österreich.

Attraktives Potenzial für den Handel

Für den Handel bietet die neue Premiumlinie gleich mehrere Vorteile. Sie erweitert das Sortiment um eine verbraucherrelevante Innovation, spricht neue Käufergruppen mit hoher Qualitätsorientierung an und erhöht durch ihre Premiumpositionierung den durchschnittlichen Warenkorbwert. Unterstützt wird der Marktstart durch eine umfassende Omnichannel-Aktivierung mit POS-Materialien, werblichen Maßnahmen sowie aufmerksamkeitsstarken Displaylösungen. Mit dem Launch von Pegasus RockSolid unterstreicht Leifheit seine Kompetenz im Bereich Wäschetrocknen und setzt die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen Pegasus-Familie fort – mit einem klaren Fokus auf Verbraucherbedürfnisse, funktionale Innovation und nachhaltige Wertschöpfung für den Handel.

Leifheit Pegasus RockSolid Packaging

[1]Mafo Insitut Studie, Relevante Kaufmerkmale Wäscheständer Top-2, Jahr | 2 DVJ Insights, Shopper-Studie – Wäschetrocknen, Warum, wo und wie Menschen einkaufen, 2025 (n=303)

Weitere Informationen zu den Produkten von Leifheit finden Sie unter www.leifheit.at.

Quelle: Leifheit