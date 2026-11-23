1964 tritt Sepp Zwilling mit 21 Jahren in die Firma Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH als einer der jüngsten Tischlermeister des Landes Salzburg ein. Er war von 1973 bis 2018 Gesellschafter bei Voglauer und von 1987 bis 2005 Geschäftsführer im Einkauf, der Technik und dem kaufmännischen Bereich. Von 2006 bis März 2023 war er Mitglied des Aufsichtsrates. Mehr als 55 Jahre lang war Sepp Zwilling für die Firma Voglauer im Einsatz und hat gemeinsam mit Toni und Rudi Gschwandtner mit Herz, Hirn und Verstand wesentlich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen.

VOGLAUER steht unter dem Motto „echt – alpin – design“ für die Produktion hochwertiger Naturholz-Wohnmöbel. Mit VOGLAUER HOTEL CONCEPT zählt das Unternehmen zudem zu den führenden Generalunternehmern für den Innenausbau in der gehobenen Hotellerie.

Heute genießt der dreifache Familienvater seine Freizeit am liebsten beim Golfen und Skifahren. Zudem widmet er sich mit viel Freude der familieneigenen Yakzucht im Naturpark Sölktal.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

Quelle: Voglauer