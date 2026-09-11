Ambiente 2027: Neue Perspektiven für Lifestyle und Business

Ob internationaler Handel, Hospitality-Profis, Architekt*innen, Interior Designer*innen oder gewerbliche Einkäufer*innen – auf der Ambiente entdecken sie 2027 in optimierter Hallenstruktur neue Sortimente und Kaufimpulse Foto: Petra Welzel

Dining: Table und HoReCa rücken enger zusammen

„Dining ist ein globaler Markt mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Vertriebswegen und Zielgruppen. Entscheidend ist für uns, diese Vielfalt so zusammenzubringen, dass daraus neue Kontakte und neues Geschäft entstehen – vom Fachhandel über Hospitality unter dem Dach von Ambiente Projects bis zur internationalen Beschaffung“, sagt Thomas Kastl, Leiter Ambiente Dining.

Auf der Ambiente 2027 erhält der Dining-Bereich eine neue Struktur, die sich konsequent an den Anforderungen des internationalen Marktes orientiert. Dabei wird die Halle 12 zur zentralen Bühne für den gedeckten Tisch: In der Halle 12.1 präsentieren sich etablierte Table Select-Marken gemeinsam mit dem HoReCa-Angebot. Aussteller mit Hospitality-Fokus bleiben über das Special Interest HoReCa klar gekennzeichnet.

Namhafte Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Im Premiumsegment Table Select in Halle 12.1 zählen Rosenthal, Vista Alegre und Zwiesel dazu. Im Bereich HoReCa sind unter anderem Bayerische Glaswerke (Nachtmann, Spiegelau), BHS tabletop, Kar Porselen (Bonna), RAK Porcelain und Villeroy & Boch vertreten.

Die Halle 12.0 bündelt Table-Hersteller, Industrieunternehmen und OEM-Anbieter wie zum Beispiel Cerve, Güral, LAV, Pasabahce, Vidrios San Miguel und Villacer. Diese Veränderungen schaffen eine höhere Angebotsdichte, erleichtern die Orientierung für Besucher*innen und erhöhen die Sichtbarkeit der einzelnen Unternehmen.

Das starke Kernangebot rund um Küche und Haushalt bleibt in den bekannten Hallen 8 und 9 präsent. Bei Cook & Cut in Halle 8.0 gehören beispielsweise Cristel, De Buyer, Horl, Kai, The Cookware Company, Tramontina, Victorinox und Zwilling zu den bestätigten Unternehmen. In Modern Kitchen & Baking setzen unter anderem GEFU, Guzzini, Joseph Joseph, Koziol, Mepal, Microplane und Peugeot starke Markenakzente; bei Clean Home & Storage Solutions sind beispielsweise JJA, Orthex, Rolser, Rotho, und simplehuman zu finden.

Living: Interior Design weiterhin stark – gegen den Markttrend

Während die Möbel- und Einrichtungsbranche mit zurückhaltender Nachfrage und schwierigen Marktbedingungen konfrontiert ist, wächst das Angebot in Halle 3.1 stetig weiter. Besonders mit dem Segment Interior Design und dem kuratierten Markenareal Interior Looks stärkt die Ambiente ihre Bedeutung für den designorientierten Handel sowie die Wachstumsfelder Hospitality Interiors und Contract Business unter dem Dach von Ambiente Projects. „Einrichten und Wohnen gehören seit jeher zur DNA der Ambiente. Mit Interior Design, Interior Looks und gezieltem Matchmaking schaffen wir in Halle 3.1 einen internationalen Business-Hub für die Einrichtungs- und Ausstattungsbranche und fördern neue Kontakte im internationalen Projektgeschäft“, sagt Yvonne Engelmann, Leiterin Ambiente Living & Giving.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau des internationalen Matchmakings. Gemeinsam mit Partnern wie World-Architects oder dem ECIA (European Council of Interior Architects) werden Architekt*innen, Interior Designer*innen, Hospitality-Entscheider*innen und Hersteller gezielt miteinander vernetzt. Der Interior Design & Architecture Hub – gestaltet durch die renommierten Ambiente Designer 2027 Raw Color – wird zur zentralen Anlaufstelle für Wissenstransfer, Inspiration und neue Geschäftskontakte im internationalen Projektgeschäft.

Bei Interior Design in Halle 3.1 haben sich bereits Blomus, Orrefors Kosta Boda, Rohleder und Serax angekündigt. Im kuratierten Markenareal Interior Looks sind unter anderem Bretz, BW Bielefelder Werkstätten, Christine Kröncke Interior Design, Ethnicraft, Scholtissek, Signet, TF Fine Furniture und Wagner dabei. Interiors & Decoration in Halle 3.0 bietet weiterhin einen starken internationalen Mix für Wohnen und Einrichten. Zu den bestätigten Unternehmen zählen unter anderem Gilde, Hübsch, IB Laursen, J. Kersten, Kaheku, Light & Living, Max Benjamin und Present Time – spannende Neuaussteller sind hier Dutch Interior mit den Marken By-Boo, Isaa, Rivièra Maison und Urban Cotton sowie Jolipa und Richmond Interiors.

Ambiente Living

Giving: Noch fokussierter auf Design und Premium-Stationery

Das Produktsegment Urban Gifts, Stationery & School erhält in Halle 4.2 zusätzliche Flächen für designorientierte Geschenkartikel und Lifestyle-Produkte sowie hochwertige Papeterie und Schreibgeräte.

Die Ambiente richtet ihr Angebot damit noch gezielter auf Concept Stores, Museumsshops, Geschenk- und Hotelboutiquen, den design- und lifestyleorientierten Fach- und Großhandel sowie internationale Premium-Einkäufer*innen aus. Zu den erwarteten rund 300 Marken in Halle 4.2 zählen unter anderem Ancor, Bigso, Caran d’Ache, chic.mic, Diplomat, Donkey Products, Kikkerland, Legami, McNeill und Secrid.

Anbieter klassischer und saisonaler Geschenkartikel, Vollsortimente, Souvenirs und Spielwaren ziehen in die Halle 4.1 und präsentieren sich dort unter dem Dach der Christmasworld im neuen Angebotsbereich Seasonal Gifts & Toys.

Dadurch wächst das Geschenkartikelangebot von Ambiente und Christmasworld in Breite und Tiefe. Gemeinsam mit den direkt angrenzenden Angeboten der Christmasworld baut Frankfurt damit seine Position als international führender Marktplatz für Geschenkartikel aus.

Ambiente Giving

Global Sourcing: Kurze Wege für internationale Beschaffung

In einem Marktumfeld, das von geopolitischen Veränderungen, neuen Handelsströmen und dem Wunsch nach resilienteren Lieferketten geprägt ist, gewinnt Global Sourcing weiter an Bedeutung. Hier verbindet die Ambiente Hersteller, Importeure und Handelsunternehmen aus aller Welt. In den Hallen 10 und 11 finden Einkäufer*innen ein breites Volumenangebot – von traditionellen bis zu modernen, von industriell bis zu handwerklich gefertigten sowie nachhaltig und verantwortungsvoll produzierten Sortimenten – und knüpfen neue Lieferantenkontakte.

Global Sourcing Dining wird 2027 neu gebündelt: Der Bereich Table zieht in die Halle 11.0 und bildet gemeinsam mit Kitchen & Houseware in Halle 11.1 einen zentralen Standort für das Dining-Angebot. Die räumliche Nähe zu Global Sourcing Living sowie Christmas & Seasonal Decoration in den Ebenen der Halle 10 schafft zusätzliche Synergien und erleichtert den Volumeneinkauf.

Inspiration, Wissen und Vernetzung

Neben den Angeboten der Aussteller setzt die Ambiente 2027 erneut starke Akzente mit ihrem Rahmenprogramm. Die Ambiente Trends liefern Orientierung für die Sortimentsgestaltung der kommenden Saisons. Die Kitchen Shows machen Innovationen und Produkte aus Küche und Haushalt live erlebbar. Mit dem Schwerpunkt Back of House rücken auch Lösungen für professionelle Küchen und effiziente Betriebsabläufe stärker in den Fokus. Die Interior Design & Architecture Academy vermittelt praxisnahes Know-how für Hospitality und internationales Projektgeschäft – während die Conzoom Solutions Academy wichtige Insights für den Handel bietet. Gleichzeitig zeigen die Talents auch 2027, wie die nächste Generation von Designer*innen die Zukunft der Branche mitgestaltet.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle:Messe Frankfurt/ Foto: Petra Welzel