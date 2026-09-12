Schorn & Groh GmbH: Feines Esche‑Furnier verleiht neuem Seminargebäude des Hauses der Wannsee‑Konferenz eine besondere Wärme

Das Seminargebäude beim „Haus der Wannsee-Konferenz“

Für das Projekt lieferte das Karlsruher Unternehmen Schorn & Groh rund 2.800 Quadratmeter Rohfurnier, die von der Tischlerei Ehlert aus Leipzig verbaut wurden. Die feine Maserung der Esche, ihre helle, natürliche Farbigkeit und die ruhige Flächenwirkung verleihen den Räumen eine besondere Tiefe. Das Naturmaterial bildet das gestalterische Rückgrat des Gebäudes, dessen Wand‑ und Deckenflächen für Tagungen, Workshops und Seminare genutzt werden.

Im Foyer kommt das Furnier voll zur Geltung

Besonderes Augenmerk lag auf der akustischen Qualität der Räume: Sprache sollte klar verständlich bleiben – ohne störenden Nachhall, Echo oder Hintergrundlärm, damit alle Teilnehmenden gut hören und konzentriert arbeiten können. Dafür arbeitete Schorn & Groh eng mit der acsono AG aus dem schweizerischen Rothrist zusammen. Die von dem Unternehmen umgesetzte spezielle Perforation des Furniers und die gezielte Verteilung der daraus gefertigten Akustikpaneele tragen maßgeblich zu einem harmonischen Gesamterlebnis der Besucherinnen und Besucher bei.

„Es war genau die richtige Entscheidung, das Furnier und die Akustikpaneele für alle Holzgewerke aus einer Hand zu beziehen. So konnte eine sehr stimmige Materialität im gesamten Gebäude erreicht werden“, so Thomas Eysholdt, Projektleiter bei Staab Architekten.

Dem kann Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN) nur beipflichten: „In dem Seminargebäude der jährlich von mehr als 100.000 Menschen besuchten Gedenk‑ und Bildungsstätte wird sichtbar, wie Holzoberflächen Räume nicht nur gestalten, sondern ihnen Charakter geben. Das Esche‑Furnier, das dank der Akustikpaneele zugleich die Raumakustik optimiert, verbindet Natürlichkeit, Nachhaltigkeit und Wärme – und genau diese vielen Eigenschaften machen das Beste des Baumes zu einem Material, das Menschen beim Betreten der Räumlichkeiten berührt.“

Das Esche-Furnier strahlt Wärme und Natürlichkeit aus

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/ Fotos: © Markus Ebener