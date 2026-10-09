Design von morgen gesucht: Bis 26. Oktober für Ambiente Talents bewerben

Internationale Bühne für die Designgeneration von morgen: Das Talents-Areal in Halle 3.1 bringt junge Designer*innen mit einem internationalen Fachpublikum aus Industrie, Handel und Medien zusammen

Die Ambiente gibt jungen Designer*innen eine internationale Bühne im Herzen einer globalen Branche: Für das Förderprogramm Ambiente Talents können sich Studierende, Hochschulabsolvent*innen und junge Gestalter*innen mit innovativen Konzepten und Produkten aus den Bereichen Interior Design sowie Tableware & Accessories bewerben.

Die ausgewählten Talente präsentieren ihre Arbeiten vom 29. Januar bis 2. Februar 2027 im Talents-Areal in Halle 3.1 – mitten im internationalen Hub für Interior Design, Hospitality und Projektgeschäft. Neben einer kostenfreien Ausstellungsfläche bietet das Programm die Chance, direkt mit Vertreter*innen aus Industrie, Handel und Medien in Kontakt zu kommen. Mit zuletzt über 160 Teilnehmernationen bietet die Ambiente dafür ein außergewöhnlich internationales Umfeld und jungen Designer*innen die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem weltweiten Fachpublikum zu präsentieren.

Die Bewerbung erfolgt online über eine Registrierung und die Einreichung aussagekräftiger Projekt- oder Produktfotos. Bewerbungsschluss ist der 26. Oktober 2026. Jetzt bewerben: https://talents.ambiente-application.com/registration

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Jens Liebchen