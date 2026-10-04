Entdecken Sie die Aussteller-Locations der idd cologne 2026!

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Entdecken Sie auf dem urbanen Branchenevent exklusive Marken, inspirierende Einrichtungsideen und aktuelle Trends an besonderen Orten mit ganz eigenem Charakter: der Design Post Köln, dem machwerkhaus köln und dem dem WallStudio Cologne.

Design Post Köln

Auf rund 3.500 m² präsentiert das eindrucksvolle Industriedenkmal in Deutz hochkarätige internationale Interior-Design-Marken. 2026 ist die Design Post nicht nur Herzstück des „urban-only“-Konzepts der idd cologne, sondern zugleich zusätzlicher Ausstellungsstandort der ORGATEC.

>> Zur Design Post Köln

  

machwerkhaus köln

Industrielle Geschichte trifft auf zukunftsweisende Stadtentwicklung. Mitten in Köln-Kalk bietet das kreative Zentrum auf rund 20.000 m² Raum für Manufakturen, Werkstätten, Start-ups, Design- und Planungsbüros sowie Unternehmen der Kreislaufwirtschaft.

>> Zum machwerkhaus köln

  

WallStudio Cologne

Neu bei der idd cologne: Das WallStudio Cologne in der Kölner Südstadt als „Material Library“, Showroom und Designtreffpunkt. Im Fokus stehen exklusive Wandbekleidungen, Farben, Bodenlösungen, keramische Oberflächen und weitere architektonische Gestaltungselemente.

>> Zum WallStudio Cologne

  

Zwei Events, eine Interior-Woche 

In diesem Jahr findet die idd cologne parallel zur ORGATEC (27.–30.10.2026) statt. Profitieren Sie von der gemeinsamen Interior-Woche und verbinden Sie Ihren Besuch der idd cologne mit der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions!

Alle Locations der idd cologne sind kostenfrei und ohne Ticket zugänglich. Für den Besuch der ORGATEC benötigen Sie ein gültiges Ticket.

 

>> Zum Ticket-Shop der ORGATEC

  
 

Wichtiger Hinweis zur Anreise mit dem ÖPNV

Vom 27. bis 31. Oktober 2026 kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien 1 und 9. Bitte planen Sie für Ihre Anreise zur idd cologne und ORGATEC ausreichend Zeit ein und informieren Sie sich vorab über die aktuelle Fahrplanauskunft der KVB.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com
Quelle: Koelnmesse

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