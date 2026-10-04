FRANKE: Neue Generation der 2gether Kochfeldabzüge – zwei Technologien, ein Kocherlebnis

Das Portfolio umfasst die Serien Mythos 2gether und Maris 2gether sowie die kompakte Variante Smart 2gether Ellipse, die Kochfeld und Dunstabzug auf nur 70 cm Breite vereint. Sie alle bringen leistungsstarke Absaugung, flexible Kochmöglichkeiten und durchdachte Bedienkonzepte in Einklang und sorgen für ein ruhiges, angenehmes Kocherlebnis.

Gerade bei offenen Wohnkonzepten spielt die Dunstabsaugung eine besondere Rolle. Sie soll Kochdünste und Gerüche zuverlässig erfassen, dabei aber möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Franke setzt deshalb bei der neuen 2gether Generation auf eine klare Formensprache und eine Technik, die sich nur dann zeigt, wenn sie gebraucht wird. Die Bedienelemente bleiben im ausgeschalteten Zustand unsichtbar und werden erst bei Annäherung beziehungsweise während des Kochens eingeblendet. Die Steuerung erfolgt komfortabel über eine direkte Touch-Bedienung, einen zentralen Slider für alle Kochzonen oder separate Slider für die linke und rechte Kochzone.

Auch der Dunstabzug nimmt sich mit neu entwickelten Lufteinströmgittern und Abdeckungen optisch dezent zurück oder wird bei Nichtgebrauch – je nach Modell – sogar komplett verdeckt. Bei der Maris 2gether Swing lässt sich die Abdeckung manuell öffnen, bei der Mythos 2gether Slide übernimmt ein patentiertes System das Öffnen und Schließen automatisch – ein auf dem Markt bislang einzigartiges System. Durchgängige Glasflächen unterstreichen die reduzierte Optik ebenfalls, das hochglänzende oder matte Ceran®-Glas fügt sich in unterschiedliche Küchenkonzepte ein. Die matte Ausführung ist dabei nicht nur eine Designentscheidung: Sie ist weniger anfällig für sichtbare Fingerabdrücke und Flecken, kleinere Kratzer fallen weniger auf. Damit verbindet Franke eine puristische Ästhetik mit praktischen Vorteilen im täglichen Gebrauch.

Durchdachte Technik bis ins Detail

Auch technisch hat Franke die neue Generation konsequent auf den Küchenalltag ausgerichtet. Der Fettfilter lässt sich bequem von oben entnehmen und in der Spülmaschine bei maximal 70°C reinigen. Ein Wasserauffangvolumen von 0,2 Litern und ein integriertes Ablaufventil bieten zusätzliche Sicherheit, falls beim Kochen Flüssigkeit überläuft. Der Geruchsfilter wird ebenfalls von oben gewechselt. Je nach Kochgewohnheit und Vorlieben stehen Plissee-, Aktivkohle- und Keramikfilter zur Auswahl. Aktivkohle- und Keramikfilter sind regenerierbar und damit besonders langlebig sowie ressourcenschonend.

Für kraftvolle Leistung sorgt ein neu entwickelter Lüfter mit einer Luftfördermenge von bis zu 725 m3/h. Nach dem Kochen läuft die Absaugung noch zehn Minuten nach, um Restfeuchtigkeit zuverlässig zu entfernen und Filter sowie Schränke zu schützen. Dank der kompakten Bauweise und der zentralen Position des Motors bleibt zudem die oberste Schublade im Unterschrank nutzbar. Das schafft zusätzlichen Stauraum und erleichtert die Küchenplanung.

Die 2gether Kochfeldabzüge von Franke vereinen klares Design und starke Leistung

Mythos 2gether: Klare Linien, hochwertige Materialien und starke Absaugung

Besonders konsequent zeigt sich das Zusammenspiel von Design und Technik bei den Mythos 2gether Modellen. Herzstück der Mythos 2gether Slide ist das patentierte System, das die Abdeckung des Dunstabzugs automatisch öffnet und schließt. Das Premiummodell kombiniert kratz- und fleckenresistentes mattschwarzes Glas mit leistungsstarker Absaugung und präziser Bedienung über separate Slider für die linke und die rechte Kochzone. Die weißen Bedienelemente werden erst bei der Nutzung sichtbar. Vier Induktionskochzonen lassen sich zu zwei Flexi-Zonen verbinden und schaffen Platz für unterschiedlich große Töpfe und Pfannen. Mit einer Absaugleistung von 725 m3/h und einem Geräuschpegel von maximal 71 dB auf der Intensivstufe 2 arbeitet das System kraftvoll und zugleich überaus leise.

Auch die Mythos 2gether Ultra Edge setzt auf eine klare Formensprache und hohe Funktionalität. Zwei besonders große Flexi-Zonen schaffen maximale Flexibilität für unterschiedliche Kochsituationen. Die mattschwarze Glasoberfläche mit bündig eingelassenem Metallgitter fügt sich nahtlos in die Arbeitsplatte ein und unterstreicht den hochwertigen Gesamteindruck. Über den zentralen Single-Slider lassen sich alle Kochzonen intuitiv steuern. Die Absaugung erreicht bis zu 720 m3/h bei maximal 72 dB im Boost-Betrieb.

Herzstück der Mythos 2gether Slide ist die patentierte Abdeckung des Dunstabzugs, die automatisch öffnet und schließt. Das Premiummodell kombiniert mattschwarzes Glas, minimalistisches Design und eine starke Absaugleistung. Die Bedienung mit separaten Slidern für die linke und die rechte Kochzone ermöglicht eine präzise Steuerung

Die Mythos 2gether Ultra Edge von Franke überzeugt durch besonders große Flexi-Kochzonen sowie eine übersichtliche Single-Slider Steuerung

Maris 2gether: Komfort für den Familienalltag

Die Maris 2gether Modelle sind speziell auf die Anforderungen moderner Familienküchen zugeschnitten. Klares Design, intuitive Bedienkonzepte und eine leise, ausgewogene Dunstabsaugung sorgen für Komfort im Alltag. Mit der Maris 2gether Midnight setzt Franke konsequent auf Schwarz: Mattschwarzes, kratzfestes Glas, ein schwarzes Einströmgitter und dezent integrierte, nur im Gebrauch sichtbare, Bedienelemente. Vier Induktionskochzonen, zwei Flexi-Zonen und eine starke Absaugleistung gewährleisten, dass die klare Ästhetik nicht zu Lasten der Leistung geht.

Puristisch präsentiert sich auch die Maris 2gether Swing mit ihrer rahmenlosen Vollglasoberfläche. Die manuell zu öffnende Abdeckung verbirgt den Dunstabzug im ausgeschalteten Zustand und sorgt für eine nahtlose Optik. Die roten Bedienelemente erscheinen erst während des Betriebs. Vier Induktionskochzonen, zwei Flexi-Zonen sowie eine Absaugleistung von bis zu 700 m3/h bei maximal 73 dB im Boost-Betrieb runden die Ausstattung ab.

Mit der Maris 2gether Ellipse bietet Franke zudem eine Variante mit direkter Touch-Bedienung, roten LEDAnzeigen, vier Kochfeldern sowie zwei Bridge-Zonen und verbindet damit hohen Bedienkomfort mit flexiblen Kochmöglichkeiten.

Schwarz bis ins Detail: Maris 2gether Midnight kombiniert mattschwarzes Glas und nur im Betrieb sichtbare Bedienelemente

Maris 2gether Swing: Rahmenloses Design, schwarzes Glas und eine manuell zu öffnende Abdeckung sorgen für eine nahtlose Optik

Smart 2gether: Große Leistung auf kleinem Raum

Wo jeder Zentimeter zählt, spielt die Smart 2gether Ellipse 70 ihre Stärken aus. Trotz einer Breite von nur 70 cm vereint sie ein leistungsstarkes Induktionskochfeld mit einer Absaugleistung von bis zu 680 m3/h. Vier Kochzonen, zwei Bridge-Zonen und ein schwarzes Polymer-Einströmgitter sorgen für Flexibilität und eine effiziente Luftführung. Damit eignet sich das Modell besonders für kompakte Küchen, ohne Abstriche bei Leistung oder Komfort.

Smart 2gether Ellipse: Das kompakte Kraftpaket kombiniert ein flexibles Induktionskochfeld mit starker Absaugung bei einer Breite von nur 70 cm

„Wir bei Franke sind davon überzeugt, dass wahres Wohlbefinden in der Küche entsteht, wenn Technologie die Verbindung zwischen den Menschen fördert. Die neue Generation der 2gether-Kochfeldabzüge von Franke verkörpert diese Philosophie: leistungsstarke Absaugung, die dezent im Hintergrund arbeitet, durchdachtes Design und intelligente Technik, die das Kochen bereichert. Mit der nahtlosen Verbindung von Induktion und Dunstabzug schaffen wir Lösungen, die den Küchenalltag komfortabler machen und Raum für gemeinsame Momente schaffen“, kommentiert Artur Weber, Junior Cluster Category Manager Dunstabzugshauben & Kochfeldabzüge DAT bei Franke Home Solutions.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.de

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