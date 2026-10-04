Falmec Showroom mit positiver Resonanz

Im Mittelpunkt standen die neuen Kochfeldabzüge Brera Slim, Eclipse und Icon mit kratzfesten Ultra-Matt-Glasoberflächen in Champagner, Grau und Schwarz. Als weiteres Highlight erwiesen sich die Induktionskochfelder der Serie Art-induction, die sich dank individueller grafischer Designs und matter Oberflächen harmonisch in unterschiedliche Arbeitsplattendekore und Küchenambiente einfügen.

Mit dem eigenen Showroom im Kitchen Center Löhne schafft Falmec einen festen Ort für innovative Lüftungstechnik und integrierte Kochlösungen. Mimesis prägt das aktuelle Ausstellungsprogramm und verbindet leistungsstarke Technik, hochwertige Materialien und individuelle Gestaltung.



„Die Resonanz auf unseren neuen Showroom und die präsentierten Neuheiten hat unsere Erwartungen übertroffen“ , sagt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter von Falmec Deutschland. „Die zahlreichen Gespräche haben gezeigt, wie groß das Interesse an Lösungen ist, die technologische Leistungsfähigkeit mit einer klaren, individuellen Küchengestaltung verbinden. Löhne ist für uns dafür der ideale Ort.“

Ultra-Matt als Gestaltungselement

Die speziell für Falmec entwickelten Ultra-Matt-Glasoberflächen der Kochfeldabzüge Brera Slim, Eclipse und Icon verbinden satinierte Optik, angenehme Haptik und hohe Alltagstauglichkeit. Brera Slim überzeugt zudem durch seine kompakte Bauweise mit integriertem Motor und ermöglicht einen leisen Betrieb sowie eine unkomplizierte Montage. Bei Eclipse öffnet sich die mittig angeordnete Klappe automatisch. Icon ist als Einstiegsmodell mit festem oder farbigem Gitter erhältlich.

Gute Atmosphäre im neuen Showroom von falmec

Art-induction: ein weiteres Highlight

Dank der patentierten Art-induction-Technologie wird das Induktionskochfeld selbst zur Gestaltungsfläche. Verschiedene grafische Designs und strukturierte Oberflächen ermöglichen eine individuelle Abstimmung auf die Küche und ihre Materialien.



Alle Kochfelder der Art-induction-Linie bestehen aus robuster Ultra-Matt-Glaskeramik. Die matte, satinierte Oberfläche fühlt sich angenehm an und ist besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und die tägliche Beanspruchung. Champagner gehört dabei zu den gefragtesten Farben der Art-induction-Linie. Darüber hinaus können die Kochfelder individuell mit grafischen Designs gestaltet werden. So lassen sich beispielsweise Kochfeld und Dunstabzugshaube im gleichen Design ausführen.

Ahmet Haskic, GL DE, Ronny Müller, Leitung Vertrieb DE und Lorenzo Poser Internationales Marketing und Vertrieb

Design, Komfort und intelligente Technik

Auch das individualisierbare Modell Jolie von Studio Emo unterstreicht den gestalterischen Anspruch von Falmec. Die 80 cm breite Dunstabzugshaube kann mit Regalböden in 80 oder 120 cm Breite ergänzt und in unterschiedlichen Farben oder Dekoren gestaltet werden. Damit wird sie zum integralen Bestandteil der Küchenplanung.



Für zusätzlichen Komfort und ein angenehmes Raumklima sorgen Technologien wie das weiterentwickelte No-Drop-System zur Reduzierung von Kondenswasser, die kabellose Dialog-Steuerung über das Kochfeld und die besonders geräuscharme NRS-Technologie. Das E.ion-System unterstützt zudem die aktive Reinigung der Raumluft von Gerüchen, Bakterien und Pollen.

Im Falmec Showroom das Messe-Higlight Art induction-Dunstabzug Jolie

Mit dem erfolgreichen Auftakt im Kitchen Center Löhne unterstreicht Falmec die Verbindung von italienischem Design, innovativer Lüftungstechnik und individuellen Küchenkonzepten.



Adresse

Kitchen Center Löhne

Oeynhausener Straße 65

32584 Löhne

Das internationale Team von Falmec im neuen Showroom

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: tailormade communications