Ambiente 2027: Interior und Objektgeschäft unter einem Dach

Einrichtungstrends auf der Ambiente entdecken- Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Von 29. Jänner bis 2. Februar 2027 bringt die Ambiente in Frankfurt die Einrichtungsbranche zusammen. In Halle 3.1 rückt die Messe Handel und Objektgeschäft näher aneinander.

Für Innenarchitekt:innen, Planer und Tischler ist Ambiente Projects die zentrale Anlaufstelle: internationales Projektgeschäft, Hospitality Interiors und gezieltes Matchmaking mit Partnern wie World-Architects und ECIA, gebündelt im Interior Design & Architecture Hub.

Der Wohn- und Einrichtungsfachhandel findet im Markenareal Interior Looks Namen wie Bretz, Scholtissek und Conde House, im Produktsegment Interior Design unter anderem Rohleder, Orrefors Kosta Boda und Jan Kurtz.

Die Ambiente Trends runden das Bild mit Orientierung für die kommende Saison ab. Sichern Sie sich jetzt Ihr Besucherticket.

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Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt